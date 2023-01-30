Иран исключил свертывание своей ядерной программы после удара по военному объекту

МИД Ирана сообщил, что страна не планирует заканчивать исследования в ядерной области после ударов по военному объекту.

Удары по объекту Министерства обороны Ирана не помешают стране развивать свою ядерную программу, заявил глава МИД страны Хосейн Амир.

"Чтобы ослабить безопасность Ирана, сделаны трусливые шаги. Они не смогут повлиять на намерения наших экспертов продолжать начатые ранее программы развития мирного атома", - сказал он.

29 января оборонное ведомства Ирана сообщило об атаке дронами военного завода в городе Исфахан.