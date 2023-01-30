«Аватар 2» стал четвертым самым кассовым фильмом в мире

Имя Джеймса Кэмерона фигурирует в трех из четырех самых кассовых фильмов мира: «Аватар», «Титаник» и «Аватар 2: Путь воды».

«Аватар 2: Путь воды» продолжал доминировать в прокате в Северной Америке с более чем 15 миллионами долларов дохода в прошедшие выходные.

Согласно оценкам специализированной фирмы, Exhibitor Relations за воскресенье, 29 января, сиквел стал четвертым самым кассовым фильмом за все время наблюдений.

«Художественный фильм Джеймса Кэмерона был номером 1 в течение семи недель [...], подвиг, которому не было равных с тех пор, как режиссер выпустил первый «Аватар» в 2009 году», говорится в сообщении фирмы в Twitter.

Высокие доходы в остальном мире, в том числе 237 миллионов продаж в Китае, помогли продвинуть «Путь воды» на четвертое место среди самых кассовых фильмов в мире с 2,117 миллиардами кассовых сборов.

«Мстители: Финал» от студий Disney и Marvel занимают второе место на подиуме.

