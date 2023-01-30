Неопознанные самолеты нанесли удар по военной колонне в Сирии
Неопознанные самолеты нанесли удар и уничтожили колонну грузовиков с иранским оружием на востоке Сирии в воскресенье (29 января), сообщила сирийская неправительственная организация.
Атака была проведена, как только колонна въехала из соседнего Ирака. Точное количество жертв пока неизвестно.
«Шесть грузовиков стали целью ударов, нанесенных неустановленными самолетами в приграничном районе Букамаль после пересечения сирийской территории из Ирака», — заявил директор Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека (OSDH) Рами Абдель Рахман.
Он добавил, что в результате ударов были уничтожены грузовики и убиты или ранены находившиеся в них люди.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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