Неопознанные самолеты нанесли удар по военной колонне в Сирии

Неопознанные самолеты нанесли удар и уничтожили колонну грузовиков с иранским оружием на востоке Сирии в воскресенье (29 января), сообщила сирийская неправительственная организация.

Атака была проведена, как только колонна въехала из соседнего Ирака. Точное количество жертв пока неизвестно.

«Шесть грузовиков стали целью ударов, нанесенных неустановленными самолетами в приграничном районе Букамаль после пересечения сирийской территории из Ирака», — заявил директор Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека (OSDH) Рами Абдель Рахман.

Он добавил, что в результате ударов были уничтожены грузовики и убиты или ранены находившиеся в них люди.