Эрдоган: Турция может согласиться на вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

Президент Турции намекнул в воскресенье, что его страна может согласиться на прием Финляндии в НАТО. Он добавил, что Швеция будет шокирована таким сообщением.

Реджеп Тайип Эрдоган сослался на крах отношений между Швецией и Турцией после того, как Коран был сожжен перед посольством Турции в Стокгольме.

На прошлой неделе Анкара приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией на неопределенный срок после того, как у посольства Турции в Стокгольме был сожжен Коран. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна хочет возобновить диалог НАТО с Анкарой, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что трехсторонняя встреча со Швецией и Финляндией по поводу вступления этих стран в НАТО бессмысленна.

В воскресенье президент Турции коснулся процесса вступления в НАТО новых членов. Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции на фоне растущей напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО и указали, что хотели бы одновременно вступить в Североатлантический альянс.

Из всех стран-членов НАТО только Турция и Венгрия еще не согласились присоединиться к Финляндии и Швеции. Для расширения альянса требуется единодушие всех стран, входящих в Альянс.

Турция ранее заявляла, что утвердит новых кандидатов, если скандинавские страны депортируют курдских активистов, которых Турция считает террористами.