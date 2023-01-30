В Нидерландах открыли супермаркет с бесплатными продуктами

В Нидерландах открылся супермаркет, который предлагает свою продукцию совершенно бесплатно. Магазин создан для людей в сложном финансовом положении.

Однако, чтобы воспользоваться этой уникальной инициативой, вы должны выполнить определенное условие - это заявление о заинтересованности и принятии помощи.

Во вторник, 24 января, в Амстердаме открылся супермаркет Fris. Недавно созданный магазин призван помочь в борьбе с бедностью, поэтому все имеющиеся в нем товары предлагаются совершенно бесплатно. Доступ к супермаркету имеют граждане, находящиеся в финансовом кризисе. В настоящее время это 80 малообеспеченных семей.

Супермаркет Fris был основан по инициативе Абдельхамида Идрисси, работающего, в том числе, в для фонда Studiezalen, который помогает детям из бедных районов учиться и предоставляет им возможности для дальнейшего развития. Идею создания необычного магазина поддержали и городские власти, а на его открытии появилась сама мэр Амстердама Фемке Халсема.

Название магазина Fris означает "свежий" и, по словам инициатора проекта, означает не только доступ к свежим продуктам, но и новое начало для семей, которым открытие супермаркета должно помочь. «

По данным голландского сайта nltimes.nl, продукты в супермаркете финансируются местным сообществом и пожертвованиями различных голландских компаний. Таким образом, полки магазинов заполнены всем, что есть в стандартных супермаркетах — от свежих овощей и фруктов и продуктов с длительным сроком хранения до велосипедных замков и средств гигиены. Последнее чрезвычайно важно, учитывая высокие цены на предметы первой необходимости, такие как тампоны или гигиенические прокладки, которые не могут себе позволить более бедные подростки.