Страны Восточные Европы жалуются на дешевое зерно из Украины

По данным восточных стран ЕС, дешевое зерно из Украины все чаще создает проблемы для фермеров.

Торговля с Украиной, которая была облегчена в ходе переговоров с Россией, привела к тому, что в Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию попало значительно больше кормов и продовольствия.

«В настоящее время появляется все больше признаков того, что это увеличение, если его не остановить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — говорится в сообщении.

Министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждают сегодня на встрече в Брюсселе последствия этого и возможные решения. По словам шести стран, последствия в зерновом секторе особенно серьезны. Согласно этому, в период с января по ноябрь 2022 года, например, импорт кукурузы из Украины в соседние страны ЕС вырос с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов тонн по сравнению с предыдущими годами.

Чтобы предотвратить потерю большого количества зерна из Украины на мировом рынке из-за войны, ЕС создал так называемые полосы солидарности, тем самым облегчив транспортные маршруты и пограничный контроль для продуктов из восточноевропейской страны.

Однако, как теперь выясняется, часть украинского зерна не попала на мировой рынок, а вместо этого вытеснила отечественную продукцию с национальных рынков в качестве дешевого корма для животных, о чем негодуют вышеупомянутые страны Восточной Европы.