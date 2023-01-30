Страны Восточные Европы жалуются на дешевое зерно из Украины
По данным восточных стран ЕС, дешевое зерно из Украины все чаще создает проблемы для фермеров.
Торговля с Украиной, которая была облегчена в ходе переговоров с Россией, привела к тому, что в Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию попало значительно больше кормов и продовольствия.
«В настоящее время появляется все больше признаков того, что это увеличение, если его не остановить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — говорится в сообщении.
Министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждают сегодня на встрече в Брюсселе последствия этого и возможные решения. По словам шести стран, последствия в зерновом секторе особенно серьезны. Согласно этому, в период с января по ноябрь 2022 года, например, импорт кукурузы из Украины в соседние страны ЕС вырос с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов тонн по сравнению с предыдущими годами.
Чтобы предотвратить потерю большого количества зерна из Украины на мировом рынке из-за войны, ЕС создал так называемые полосы солидарности, тем самым облегчив транспортные маршруты и пограничный контроль для продуктов из восточноевропейской страны.
Однако, как теперь выясняется, часть украинского зерна не попала на мировой рынок, а вместо этого вытеснила отечественную продукцию с национальных рынков в качестве дешевого корма для животных, о чем негодуют вышеупомянутые страны Восточной Европы.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Наталья
Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.Подробнее...
-