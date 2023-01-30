Иран готов привлечь Украину к ответственности после заявлений советника Подоляка

После теракта на военные объекты Ирана в воскресенье Подоляк заявил, что Украина приветствует такие меры против союзника России.

«Выражение этих заявлений официальным лицом Украины и молчаливое признание мстительного участия этой страны в недавнем ночном инциденте на объекте минобороны Ирана в Исфахане является принятием на себя ответственности, которая может иметь значительные правовые последствия для Киева», - заявили в Иране.

Как отмечают обозреватели издания Nour News тот факт, что заявления советника Офиса президента Украины перекликается с голосами политиков в США и Израиле, которых цитирует западная пресса, говорит о сговоре Запада против Ирана.

Ранее Белый дом открыто заявил, что готов начать войну с Ираном. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью «Аль-Арабия» во время визита на Ближний Восток.