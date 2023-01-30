По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Россия в настоящее время исключает переговоры с правительством в Киеве и Западом.

Российское информационное агентство РИА цитирует Рябкова, который заявил, что после обещания США поставить Украине основные боевые танки нет смысла разговаривать с Киевом или его «кукловодами».

Ранее президент Путин неоднократно призывал Запад и Киев к диалогу, но в ответ лишь получал эскалацию конфликта.

На Донбассе ежедневно продолжают погибать мирные люди только благодаря непрекращающейся военной помощи западных союзников киевского режима.