В результате авиаудара в Сирии уничтожен конвой с иранским оружием

Неопознанные самолеты или беспилотники атаковали и уничтожили колонну с иранским оружием на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком. Как сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр по правам человека, есть убитые и раненые.

"Шесть грузовиков, въехавших с иракской территории, были атакованы в приграничном районе Букамаль", — сказал Рами Абдель Рахман, директор Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека.

Он добавил, что в результате этих обстрелов были уничтожены автомобили, в колонне есть убитые и раненые.

"Грузовики перевозили иранское оружие", — добавил Рами Абдель Рахман.

По данным Центра наблюдения, за последние дни в Сирию из Ирака вошли как минимум два подобных конвоя. Они привезли оружие для проиранских ополченцев, базирующихся в Букамальском районе.

Возглавляемая США международная коалиция, которая в прошлом нападала на проиранские силы в регионе, заявила, что не стоит за нанесенным в воскресенье авиаударом по автоколонне, в то время как Израиль отказался от комментариев.

Израиль неоднократно атаковал объекты в Сирии, принадлежащие поддерживаемым Ираном шиитским ополчениям или используемые ливанской "Хизбаллой". Власти Израиля последовательно подчеркивали, что не позволят Сирии стать плацдармом для иранских вооруженных сил.

По сообщениям СМИ, авиаудар по колонне с иранским оружием был нанесен через несколько часов после атаки беспилотников на военные объекты в Исфахане, третьем по величине городе Ирана. Израильские военные отказались комментировать инцидент.

Власти Тегерана охарактеризовали атаку как неудачную, а в заявлении министерства обороны Ирана говорится, что инцидент "не привел к жертвам, есть лишь незначительные повреждения крыши". С другой стороны, израильские СМИ назвали эту акцию "феноменальным успехом".