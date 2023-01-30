В Ленобласти при попытке задержания погиб психолог-педофил, у которого было 15 детей

За исключением двоих, все они родились от разных женщин. Но жил основатель Института биосенсорной психологии один.

В Ленинградской области, пытаясь сбежать от правоохранителей и избежать задержания, погиб психолог Владимир Тонков. Мужчину подозревали в педофилии, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Тонков основал Институт биосенсорной психологии. В Ленобласти у него было 2 дома: в одном психолог жил сам, другой - использовал для проведения тренингов.

Во время обыска правоохранители обнаружили там фото, где запечатлены взрослые люди, гулявшие по участку Тонкова обнаженными в присутствии детей.

У самого психолога-педофила было 15 детей. Все родились от разных женщин. только у двоих из них - одна мама. Но жил мужчина один.

Как стало известно, летом 2022 года он попал под подозрение за домогательство по отношению к несовершеннолетней, которая состояла на учете в психоневрологическом интернате. Но затем обвинения сняли.