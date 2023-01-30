Звезда сериала "Зачарованные" Энни Вершинг умерла от рака в 45 лет

Американская знаменитость ушла из жизни, оставив троих детей. Муж тяжело воспринял трагедию. По словам Стивена Фулла в семье теперь "зияет огромная дыра".

Энни Вершинг известна по сериалам "Сверхъестественное", "Дневники вампира", "Зачарованные", "24 часа", "Вне времени" и не только.

В течение трех предыдущих лет актриса тяжело болела, ей поставили онкологический диагноз. Умерла звезда рано утром.

Теперь воспитывать троих детей предстоит ее мужу, актеру и комику Стивену Фуллу, который тяжело переживает смерть супруги:

"Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение. И мы найдем его"

Болезнь не мешала творчеству, актриса боролась с раком и продолжала съемки. За эти последние годы Энни успела сыграть в сериалах "Новичок","Звездный путь: Пикар".