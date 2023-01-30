Кардиолог назвала полезные для здоровья сосудов продукты

Эксперт порекомендовала добавить в рацион ярко окрашенные фрукты и овощи. Они богаты биофлавоноидами и антиоксидантами.

Врач-кардиолог Мария Королева рассказала, какие продукты позволят сохранить здоровье сосудов, сообщает Мослента.

Эксперт порекомендовала добавить в рацион ярко окрашенные фрукты и овощи. Как правило, они богаты биофлавоноидами и антиоксидантами, которые укрепляют сердце и сосуды.

"Биофлавоноиды — это фитонутриенты, придающие фруктам и овощам яркий цвет. Его много в яблоках, цитрусовых", - пояснила врач. Она также отметила, что фрукты и овощи в целом полезны благодаря клетчатке, которая нормализует уровень холестерина.

По словам специалиста, в меню желательно включить и листовую зелень - она улучшит циркуляцию кислорода в организме. Укрепляет и защищает сосуды шпинат, цветная и брюссельская капуста.

Кроме того, кардиолог отметила пользу специй. Скажем, куркума считается мощным противовоспалительным средством, она помогает предотвратить затвердение артерий. А кайенский перец - стимулирует кровообращение, помогает поддерживать приток крови.

Кроме того, нужно пить достаточное количество воды. потому что плазма крови состоит из нее на 93 процента. Ежедневно нужно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм массы тела.