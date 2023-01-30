В Волгограде 15-летний сын убил 42-летнюю мать, почитав на ночь Достоевского

Следствие пытается разобраться в причинах жестокого убийства, когда подросток-отличник нанес более 20 ударов молотком спящей матери. Семья была благополучная, мать растила сына одна и очень его любила, часто рассказывала о нем, гордилась.

Школьника мать-спортсменка воспитывала без отца. Знакомые и родные до сих пор в шоке и не могут поверить в произошедшее.

Добрая, отзывчивая, жизнерадостная, Яна одна растила сына, было трудно, но никогда не опускала руки, не жаловалась на жизнь, про отца ребенка не рассказывала.

Работала поваром в магазине, сын хорошо учился и постоянно получал грамоты, был членом "Юнармии", любил книги, увлекался наукой.

Вечерами собирались вместе, делились впечатлениями о прошедшем дне. Накануне убийства мальчик рассказал, что до утра увлеченно читал Достоевского.

Потом решил, что мать его не ценит, пошел ее убивать, ударив более 20 раз по голове молотком, потом проткнув ножом шею и легкое (объяснял, что хотел попасть в сердце).

Коллега Яны по работе:

"Ее звали Яна, она была самой доброй и положительной в нашей команде. С 1 февраля должна была пойти в отпуск, планировала поехать отдохнуть в Адлер. О сыне всегда говорила только хорошее... Мы сегодня все в шоке от случившегося. Царствие небесное, Яна"

Подруга убитой:

"О Яне я ничего плохого сказать не могу, она была добрая, отзывчивая и жизнерадостная, о сыне отзывалась всегда хорошо, не могу поверить в то, что ее убили, и уж тем более в то, что это сделал ее сын"

Через некоторое время после убийства подросток уверял, что мать ему постоянно твердила о его несостоятельности, о том, что ничего в жизни добиться не сможет.

Однако изначально он представил следователям другое объяснение: ему были нужны деньги.