Эксперты подсказали, как повысить всхожесть семян огурцов, свеклы и тыквы, чтобы получить шикарный урожай

Для этого их нужно прогреть. Пересыпать семена культур в марлевый мешочек и подвесить возле батареи на 2-4 суток.

Если на календаре конец января-начало февраля - значит, пришло время вплотную заняться подготовкой к будущему дачному сезону.

И начать, конечно же, с семян. Главная задача - повысить их продуктивность, чтобы получить богатый урожай огурцов, свеклы и тыквы. Что для этого нужно сделать?

Для этого их нужно прогреть. Пересыпать семена культур в марлевый мемочек и подвесить возле батареи на 2-4 суток.

После этого хранить в сухом месте до момента посева рассады (примерно до середины марта-начала апреля).

Урожай после такой процедуры будет обеспечен.