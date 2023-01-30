Эксперты подсказали, как повысить всхожесть семян огурцов, свеклы и тыквы, чтобы получить шикарный урожай

2023-01-30 09:59

Для этого их нужно прогреть. Пересыпать семена культур в марлевый мешочек и подвесить возле батареи на 2-4 суток.

Если на календаре конец января-начало февраля - значит, пришло время вплотную заняться подготовкой к будущему дачному сезону. 

И начать, конечно же, с семян. Главная задача - повысить их продуктивность, чтобы получить богатый урожай огурцов, свеклы и тыквы. Что для этого нужно сделать? 

Для этого их нужно прогреть. Пересыпать семена культур в марлевый мемочек и подвесить возле батареи на 2-4 суток.

После этого хранить в сухом месте до момента посева рассады (примерно до середины марта-начала апреля). 

Урожай после такой процедуры будет обеспечен. 

Опубликовано: Светлана Гарусева









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