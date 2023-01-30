Пожелав полюбоваться восходом солнца, мужчина попал под арест за угон яхты

Житель Шанхая (Китай) решил воплотить свою мечту в жизнь способом, который вряд ли может вызвать понимание.

Чтобы посмотреть на солнышко, он угнал с причала чужую яхту стоимостью примерно 1,5 миллиона долларов.

Кстати, морская прогулка чудака, попавшего под арест, получилась непродолжительной.

Оказывается, он изначально сделал всё неправильно и изучил навыки управления яхтой с помощью интернета.