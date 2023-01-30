Фридайвера, нашедшего обручальное кольцо, пригласили на свадьбу

Ребекка Чаукрия и Вики Патель решили отпраздновать свою помолвку, отправившись на озеро Уиндермир (Великобритания) и устроив там фотосессию.

Вот только настроение у жениха с невестой сильно испортилось, когда обручальное кольцо Ребекки, сделанное из белого золота и украшенное бриллиантами, соскользнуло с пальца и мгновенно скрылось на дне озера, считающегося самым глубоким в стране.

О своём горе пара поведала сотрудникам местного отеля «Langdale Chase», и те заявили, что, кажется, смогут помочь.

Они связались с фридайвером Ангусом Хоскинсом, который и ранее занимался тем, что избавлял дно водоёма от мусора и искал ценные вещи, оброненные туристами.

Использовав подводный металлоискатель и потратив около 20 минут, Ангус вручил восхищённым Ребекке и Вики их пропажу.

Жених и невеста не только поблагодарили дайвера, но и пригласили его на свадьбу.