Фридайвера, нашедшего обручальное кольцо, пригласили на свадьбу
Ребекка Чаукрия и Вики Патель решили отпраздновать свою помолвку, отправившись на озеро Уиндермир (Великобритания) и устроив там фотосессию.
Вот только настроение у жениха с невестой сильно испортилось, когда обручальное кольцо Ребекки, сделанное из белого золота и украшенное бриллиантами, соскользнуло с пальца и мгновенно скрылось на дне озера, считающегося самым глубоким в стране.
О своём горе пара поведала сотрудникам местного отеля «Langdale Chase», и те заявили, что, кажется, смогут помочь.
Они связались с фридайвером Ангусом Хоскинсом, который и ранее занимался тем, что избавлял дно водоёма от мусора и искал ценные вещи, оброненные туристами.
Использовав подводный металлоискатель и потратив около 20 минут, Ангус вручил восхищённым Ребекке и Вики их пропажу.
Жених и невеста не только поблагодарили дайвера, но и пригласили его на свадьбу.
Опубликовано: Марта Федорова
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Храмова Оксана
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