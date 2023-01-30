Новиков раскритиковал выступление Долиной в шоу Три аккода, когда та исполняла песню Гоп-стоп
Певец Александр Новиков был единственным из членов жюри, кто не оценил исполнение Ларисой Долиной песни "Гоп-стоп" в эфире шоу "Три аккорда".
Поэт и исполнитель Александр Новиков не оценил исполнение композиции "Гоп-стоп" Ларисой Долиной в рамках проекта "Три аккорда".
1-ая передача 7-ого сезона вышла в эфир 29 января.
Исполнение песни Александра Розенбаума "Гоп-стоп" Долиной пришлось по душе всем членам жюри, которые поставили артистке высшие балы.
Только Новиков резко высказался в адрес коллеги по сцене, отметив, что в исполнении Долиной ему не хватило драйва.
Бард поставил певице высший бал, но убедительно попросил не петь ее эту композицию больше.
В ответ он услышал резкое "нет".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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