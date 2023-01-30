Новиков раскритиковал выступление Долиной в шоу Три аккода, когда та исполняла песню Гоп-стоп

Певец Александр Новиков был единственным из членов жюри, кто не оценил исполнение Ларисой Долиной песни "Гоп-стоп" в эфире шоу "Три аккорда".

Поэт и исполнитель Александр Новиков не оценил исполнение композиции "Гоп-стоп" Ларисой Долиной в рамках проекта "Три аккорда".

1-ая передача 7-ого сезона вышла в эфир 29 января.

Исполнение песни Александра Розенбаума "Гоп-стоп" Долиной пришлось по душе всем членам жюри, которые поставили артистке высшие балы.

Только Новиков резко высказался в адрес коллеги по сцене, отметив, что в исполнении Долиной ему не хватило драйва.

Бард поставил певице высший бал, но убедительно попросил не петь ее эту композицию больше.

В ответ он услышал резкое "нет".