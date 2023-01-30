Валерия Ланская призналась, что страдает от неизлечимой болезни

Она проявилась с рождением первенца, и теперь звезде приходится постоянно контролировать свое состояние и ходить со шприцами-иглами.

Валерия Ланская раскрыла секрет своей неизлечимой болезни. В 2015-м году, после рождения сына, звезда узнала, что у нее диабет, сообщает КП.

Первые симптомы проявились во время беременности. Врачи сообщили Ланской, что у нее гестационный диабет, который нередко появляется у беременных. Чаще всего он после родов проходит, поэтому Валерия особого значения этому не придала.

"На четвертом-пятом месяце анализ показал: сахар не очень хороший, и я по чуть-чуть колола инсулин. А когда родила, забыла об этой проблеме, перестала замерять сахар. Вообще думала, что все в порядке", - поделилась артистка.

Но вскоре стала замечать, что с ней происходит нечто неладное. Узвезды стали дрожать руки, ее мучил внезапный голод, постоянная жажда.

"Появились странные ощущения, которых я раньше не испытывала. Зимой, если выходила гулять и давала некую нагрузку натощак, руки начинали трястись, возникали слабость, тревожность. Хотелось скорее лечь и есть", - вспоминает Валерия.

К врачам она обратилась, когда сыну было два года. За этот период симптомы усилились. Анализы показали, что уровень глюкозы в крови артистки на отметке 15-ти вместо положенных 6-ти.

"У меня теперь первый тип диабета - инсулинозависимый. Еще его называют диабетом детей и подростков. Я теперь всегда с мерилками, шприцами-иглами, - сообщила Валерия.

Несмотря на этот диагноз, Валерия мечтает опять стать мамой и родить второго ребенка.