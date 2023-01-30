Ученые предупреждают: Европе грозит катастрофа

Глобальное потепление все больше и больше сказывается на нас. С 2018 года лето в Европе стало необычно жарким и сухим.

Последствием такой погоды является высыхание подземных вод по всему континенту. Это, в свою очередь, грозит "катастрофической засухой", считают эксперты.

Более жаркое лето, вызванное глобальным потеплением, означает огромное падение уровня поверхностных вод. Это явление прогрессирует угрожающими темпами с 2018 года, и ученые предупреждают, что Европе грозит катастрофа, которая уже затрагивает дикую природу, среду обитания и сельское хозяйство.

В летние месяцы 2018 и 2019 годов Центральная Европа испытывала острую нехватку воды. Эксперты ожидали, что в ближайшие годы уровень грунтовых вод поднимется. При этом их уровень остается на постоянно низком уровне.

Последнее исследование по этому вопросу показало, что потенциальная "катастрофическая засуха" уже разрушает естественную среду обитания, влияет на сельское хозяйство и вызывает острую нехватку энергии. Многие водные виды потеряли свою среду обитания или вымерли из-за нехватки воды.

В 2022 году у аграриев тоже был не лучший урожай. Кроме того, возникновение ливневых паводков дополнительно уничтожало не только последствия их тяжелой работы, но и иногда сносило людям крышу над головой. Засуха также вызвала массовые лесные и луговые пожары по всей Европе.

Нельзя забывать и о нехватке энергии. Когда не хватает воды для охлаждения, атомные электростанции сталкиваются с проблемами в эффективной работе. Особенно это видно на примере Франции. Из-за нехватки воды гидроэлектростанции также с трудом выполняли свою функцию.

Последние данные показывают реальное влияние изменения климата на весь мир. Например, Великобритания зафиксировала самый жаркий год за всю историю наблюдений [в 2022 году — ред.], побив предыдущие температурные рекорды равнявшиеся 40 °C.