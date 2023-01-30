Валерий Леонтьев затопил соседку по квартире и теперь должен ей 245 тыс. рублей

Соседка подала в суд на знаменитого певца за то, что по его вине пострадала ее квартира, которая находится этажом ниже.

Женщина подала иск на своего звездного соседа певца Валерия Леонтьева, который проживает на верхнем этаже.

Он как владелец должен отвечать за причиненный ущерб, нанесенный в процессе затопления. Звезде эстрады предстоит заплатить штраф 245 тыс. рублей.

Как утверждает потерпевшая, по всей поверхности потолка у нее в квартире пошли пятна, отвалилась штукатурка и краска на стенах.

Об происшествии сообщил Telegram-канал Mash. Заседание суда проводилось в отсутствие Валерия Леонтьева, который в настоящий момент проживает в США.

По предварительным предположениям, певец давно не появлялся в квартире, поэтому вышедшая из строя сантехника не была вовремя исправлена и заменена.