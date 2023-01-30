Знаменитости, которые были уличены в измене своим мужьям

Если с мужскими изменами общество мирится легко, то женщинам они не прощаются. Как правило, на "преступницах" сразу ставится клеймо. Эти известные женщины тоже изменяли в браке, но смогли сохранить уважение к себе.

Модель Хайди Клум изменяла второму мужу певцу Силу, с которым прожила семь лет. По словам супруга, развод казавшейся идеальной пары произошел по вине Хайди.

Для Сила это стало ударом, теперь они с женой общаются только ради детей.

Лолита Милявская выходила замуж 5 раз, потом все бывшие мужья стали ее друзьями. В браках случались проблемы, измены тоже были.

Лолита:

“Я так погуляла по жизни… Изменяла всем, как и мне изменяли”

Певица Джессика Симпсон хранила невинность до свадьбы и счастливо жила в браке с первым мужем - музыкантом Ником Лаше четыре года. Неожиданно пара рассталась.

Подробности всплыли позже: Лаше признался, что жена изменяла ему с певцом Адамом Ливайном. Прикрывала ее в этом подруга, создавая Джессике "алиби" на время свиданий.