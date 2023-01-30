Опытные дачники подсказали, как подготовить идеальный грунт для рассады

Для этого к основной массе нужно добавить такие компоненты, как перегной, торф, речной песок, золу и так далее.

Конечно, можно купить готовый грунт в магазине. Однако нередко дачники жалуются. что рассада в нем растет не очень быстро. Потому есть смысл составить почву по собственному рецепту.

Для этого надо огородную землю разбавить перегноем, торфом и речным песком в соотношении 3:1:1:1. На каждое ведро смеси - добавить по поллитра золы или толченого древесного угля и пару столовых ложек комплексного минерального удобрения без хлорных добавок.

При этом в почву для капусты нужно добавить 1 стакан извести-пушонки. И сеять после этого не раньше, чем через пару недель. Перед посевом грунт тщательно перемешать во избежание комочков.

Для перца, баклажанов, томатов и лука надо смешать перегнивший компост, перегной и речной песок (в соотношении 1:2:1).

А для огурцов и других тыквенных - сделать микс из дерновой земли и перегноя или компоста. На ведро состава добавить полстакана древесной золы или около 8 граммов сернокислого калия и 10-15 граммов суперфосфата.