Опытные дачники подсказали, как подготовить идеальный грунт для рассады
Для этого к основной массе нужно добавить такие компоненты, как перегной, торф, речной песок, золу и так далее.
Конечно, можно купить готовый грунт в магазине. Однако нередко дачники жалуются. что рассада в нем растет не очень быстро. Потому есть смысл составить почву по собственному рецепту.
Для этого надо огородную землю разбавить перегноем, торфом и речным песком в соотношении 3:1:1:1. На каждое ведро смеси - добавить по поллитра золы или толченого древесного угля и пару столовых ложек комплексного минерального удобрения без хлорных добавок.
При этом в почву для капусты нужно добавить 1 стакан извести-пушонки. И сеять после этого не раньше, чем через пару недель. Перед посевом грунт тщательно перемешать во избежание комочков.
Для перца, баклажанов, томатов и лука надо смешать перегнивший компост, перегной и речной песок (в соотношении 1:2:1).
А для огурцов и других тыквенных - сделать микс из дерновой земли и перегноя или компоста. На ведро состава добавить полстакана древесной золы или около 8 граммов сернокислого калия и 10-15 граммов суперфосфата.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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