МИД Китая: США должны перестать "наживаться на войне" в Украине
РИА Новости: В МИД Китая выступили с призывом к США о прекращении поставок оружия в Украину. По словам Мао Нин, надо как можно быстрее прекратить эскалацию и создать условия для мирных переговоров.
Америка не должна "наживаться на войне" и обязана прекратить поставки вооружения на Украину, потому что это способствует усугублению конфликта.
Мао Нин назвала Вашингтон главным инициатором войны и призвала принять меры для уменьшения эскалации, если Соединенные Штаты действительно хотят добра украинскому народу.
Мао Нин:
"США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным"
Ранее Сун Чжунпин, военный эксперт из Китая, сделал заявление китайскому изданию Global Times.
Он отметил, что цель Украины - привлечь своих союзников из блока НАТО к началу прямых военных действий против России.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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