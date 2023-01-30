МИД Китая: США должны перестать "наживаться на войне" в Украине

РИА Новости: В МИД Китая выступили с призывом к США о прекращении поставок оружия в Украину. По словам Мао Нин, надо как можно быстрее прекратить эскалацию и создать условия для мирных переговоров.

Америка не должна "наживаться на войне" и обязана прекратить поставки вооружения на Украину, потому что это способствует усугублению конфликта.

Мао Нин назвала Вашингтон главным инициатором войны и призвала принять меры для уменьшения эскалации, если Соединенные Штаты действительно хотят добра украинскому народу.

Мао Нин:

"США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным"

Ранее Сун Чжунпин, военный эксперт из Китая, сделал заявление китайскому изданию Global Times.

Он отметил, что цель Украины - привлечь своих союзников из блока НАТО к началу прямых военных действий против России.