Американка, которая на днях отметит 107-й день рождения, дала молодежи один дельный совет

Ида Странк из штата Айова порекомендовала не сидеть сложа руки и всегда чем-нибудь заниматься.

Долгожительница родилась 12-го февраля 1916-го года в многодетной семье. Детство Иды было небезоблачным: семья часто бедствовала.

В жизни женщины был период, когда весь гардероб состоял из двух платьев: домашнего и школьного. Странк много трудилась на ферме и еще в юные годы стала работать упаковщицей в компании Quaker Oats.

Ида Странк вышла замуж, но матерью не стала. Ее муж умер в 1990-м году. Ида не опустила руки и нашла себе хобби: садоводство и шитье.

Американка не знает, почему так долго живет на свете. Но при этом дала свой совет молодежи. По ее словам, нужно всегда чем-нибудь заниматься.

Долгожительница призналась, что очень хотела дожить до 101-го дня рождения. А когда это произошло, женщина перестала заботиться о своем возрасте. Сегодня Ида проживает в пансионате для пожилых.