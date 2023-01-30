Шмыгаль: украинским пилотам потребуется минимум шесть месяцев для освоения западных истребителей

Киев рассчитывает получить в самое ближайшее время западные истребители, но украинские пилоты смогут их освоить только через полгода, заявил Денис Шмыгаль.

Поэтому премьер-министр Украины призвал Запад, как можно быстрее начать стажировку пилотов.

Киев запросил у западных стран помощь в виде ракет и самолетов дальнего действия. На что, в частности, Германия отреагировала крайне негативно. Министр оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус ответил отказом на такой запрос украинской власти.

Он подчеркнул, что Германия не собирается передавать ВСУ истребители, так же, как и немецкие военные никогда не будут участвовать в конфликте.