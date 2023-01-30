Из казанской психбольницы 28 января сбежали двое опасных пациентов

РЕН ТВ: Мужчины находились на принудительном лечении в стационаре, их обвиняли в совершении тяжких преступлений. Побег состоялся вечером 28 января.

Как сообщает телеканал, против беглецов ранее были возбуждены уголовные дела. Один обвинялся в множественных грабежах, избиениях.

Второму тоже было предъявлено обвинение в грабеже. Сбежали преступники прямо в пижаме. Характерные приметы беглецов - татуировки на теле.

Сейчас сбежавшие пациенты объявлены в розыск.

Ранее в Архангельской области совершил побег опасный 61-летний заключенный, которого осудили за убийство. Мужчина до сих пор находится в розыске.