Die Welt: Зерно из Украины разоряют бизнес аграриев Польши и Румынии

Коридоры солидарности на украинское зерно разоряют бизнес аграриев Польши и Румынии, пишет издание Die Welt.

Открыв границы для украинских аграриев, Брюссель облегчил им импорт зерна в ЕС, а оттуда на мировые рынки. Польские и румынские фермеры жалуются, что их вытесняют с рынка, потому что зерно из Украины дешевле.

Румынские фермеры считают себя жертвами политики ЕС, которая "разрушает их бизнес". Речь идет о так называемом коридоре солидарности, созданный после начала СВО в Украину и блокады Россией украинских портов.

ЕС хотел помочь украинским производителям продавать зерно за границу, поэтому облегчил экспорт через Польшу, Румынию и Венгрию. Речь идет прежде всего о бюрократических послаблениях и отмене таможенных пошлин на агропродукцию из Украины к середине 2023 года.

К этому добавляются инфраструктурные меры, такие как дополнительные мощности для погрузки зерна или склады временного хранения, перечисляет брюссельский корреспондент Die Welt Тобиас Кайзер.

Все это должно было помочь Украине продавать зерно в третьи страны, в основном на Ближний Восток. Для Брюсселя эти коридоры — "большая удача". В последнее время по ним перевозили около трех миллионов тонн зерна в месяц. И они, видимо, способствовали снижению цен на пшеницу на мировом рынке.

Норберт Линс, председатель сельскохозяйственного комитета Европарламента, признает в интервью Die Welt, что коридоры оказывают "негативное влияние на сельское хозяйство в приграничных с Украиной регионах".

Ситуация усугубляется тем, что эти регионы в Польше и Румынии бедны, а сельское хозяйство в них является важной отраслью экономики, говорится в статье.