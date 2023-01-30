Трепанация черепа стала путевкой на большой подиум: необычная судьба русской модели

Ольга Запивохина выложила видео с обритой головой перед тяжелой операцией, и вскоре получила предложение на показ моды в Милане.

Ольга Запивохина жила обычной жизнью, работала продавцом в магазине одежды в Нижнем Новгороде. Но в какой-то момент ее жизнь сделала кругой зигзаз. А толчком для этого послужили не самые веселые события, сообщает Рамблер.

Пять лет назад девушка перенесла трепанацию черепа, ей удалили доброкачественную опухоль мозга.

Перед операцией ей пришлось побрить голову. И Ольга совсем по-другому взглянула на себя.

”Смотрите, какая шея!”, “Какие у меня уши - как у эльфа”, – говорила девушка врачам. Работающий в сфере моды знакомый Ольги, заметив изменения во внешности подруги, предложил снять короткое видео.

Дизайнеры бренда Gucci заметили ролик, и на другой день после операции Ольга получила звонок с приглашением принять участие в показе мод в Милане. После показа с ней заключили контракт, и теперь девушка получает удовольствие от работы в той области, о которой мечтала с самого детства.