ДТП в Екатеринбурге: иномарка сбила четырех пассажиров, за рулем была дама
По сообщению Ural Mash, 20-летняя автоледи не обратила внимания на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и сбила четырех человек.
Водитель хотела быстрее проскочить перекресток и стала виновницей серьезного ДТП.
Авария попала на видео, кадры показывают, как девушка пытается избежать столкновения со встречной машиной. В результате иномарка въехала на скорости в толпу пешеходов.
Среди жертв оказался подросток, все пострадавшие доставлены в больницу с травмами.
Ранее ДТП по вине пьяной женщины водителя произошло в Новосибирске, нарушительница заехала на тротуар и сбила двоих детей 9 и 13 лет. Оба ребенка получили травмы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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