ДТП в Екатеринбурге: иномарка сбила четырех пассажиров, за рулем была дама

По сообщению Ural Mash, 20-летняя автоледи не обратила внимания на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и сбила четырех человек.

Водитель хотела быстрее проскочить перекресток и стала виновницей серьезного ДТП.

Авария попала на видео, кадры показывают, как девушка пытается избежать столкновения со встречной машиной. В результате иномарка въехала на скорости в толпу пешеходов.

Среди жертв оказался подросток, все пострадавшие доставлены в больницу с травмами.

Ранее ДТП по вине пьяной женщины водителя произошло в Новосибирске, нарушительница заехала на тротуар и сбила двоих детей 9 и 13 лет. Оба ребенка получили травмы.