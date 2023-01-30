El Helicoide - удивительный торговый центр, преобразованный в тюрьму

Находится в столице Венесуэлы - Каракасе. Когда-то это было символом благосостояния, самый смелый и новаторский проект торгового центра в мире, а сегодня тюрьма, в которой присутствуют пытки политических заключенных.

История была положена в середине 20 века. Страна развивалась быстрыми темпами.

Команда архитекторов разработала проект огромного торгового центра, который должен был возникнуть на холме La Roca Tarpeya.

Построить здание, какое мир еще не видел. 320 магазинов на нескольких этажах. Главная концепция центра: посетители не должны ходить пешком - они будут ездить на машинах!

Вследствие политической напряженной ситуации, строительство начали откладывать. Здание площадью 102 тыс. м2 утратило поддержку властей.

Владелец земли начал терять ликвидность. В 1976 году после долгой судебной борьбы, недостроенный центр был захвачен правительством. В то же время "недострой" стал домом для нескольких тысяч бездомных.

Некоторые источники предполагают, что в 1982 году численность достигала 12 000 человек!

После их изгнания власти начали думать, что делать со зданием. Идея строительства торгового центра была отклонена, вместо него обсуждалось создание в этом месте этнографического музея, галереи или любого другого культурного объекта.

В конечном итоге ни один из проектов не получил одобрения. Вместо этого в 1984 году объект приобрел венесуэльская полиция, чтобы превратить его в новую штаб-квартиру.

На протяжении нескольких лет огромное количество помещений было приспособлено к новым функциям. Кроме офисов, возникли также тюремные камеры. Процесс "превращения" ускорился, когда власть возглавил Уго Чавес.

СМИ начали сообщать, что внутри заточены политические заключенные, которых подвергают пыткам.

Власти убеждали, что это только слухи, но после многих лет правда вышла наружу.

В последних докладах, подготовленные неправительственными организациями говорится, что только за 2 года, по крайней мере 145 случаев пыток и бесчеловечного обращения с заключенными.

Еще тюрьма приобрела плохую славу, которую подогревали также слухи о якобы существующем ранее на этой территории кладбище, уничтоженным в ходе строительных работ.