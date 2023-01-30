МИД Китая назвал США инициатором конфликта на Украине и осудил действия Вашингтона

МИД Китая выступил с резким осуждением действий США на Украине и потребовал прекратить накачку Киева вооружениями, а также предоставлением иной военной помощи украинским властям.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин, США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным.

В МИД Китая убеждены, что Вашингтон должен прекратить поставлять оружие на Украину и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе.

Ранее военный эксперт Сун Чжунпин заявил китайскому изданию Global Times, что Киев намерен изменить ход противостояния и с этой целью стремится сподвигнуть своих союзников из Североатлантического альянса напрямую начать воевать с Российской Федерацией.

Но, по мнению эксперта, Вашингтон не позволит использовать себя подобным образом, но при этом продолжит оказывать помощь украинским властям, одновременно пытаться подорвать положение России.