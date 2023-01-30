Разработанная учеными из Китая, разновидность графена настолько легкая, что может спокойно удержаться на цветке
Необычные свойства связаны с его структурой и химическим строением, напоминающим губку.
Таким образом, материал достигает плотности на уровне 0,16 миллиграмм на куб. см, что составляет двукратную плотность водорода – самого простого из известных химических элементов.
В чистом виде вещество представляет двумерный слой, состоящий из чистых атомов углерода, образующих структуру, похожую на соты.
Это также самый тонкий материал, который когда-либо был получен. Чтобы получить графен толщиной в 1 миллиметр, необходимо положить друг на друга около 3 миллионов таких листов!
Благодаря уникальной конструкции материал легкий и крепкий. Почти в 200 раз прочнее, чем сталь!
Один квадратный метр весит 0,77 миллиграмм и может выдержать вес взрослого кота, примерно 4 килограмма. Листа толщиной в полиэтиленовый пакет достаточно для поддержания слона.
Помимо прочности, графен имеет еще одну полезную особенность – гибкость.
Он может быть растянут до 20% от своего объема, без потерь качества и структуры материала. Проводимость тока гораздо лучше, чем у меди.
Имеет удивительную способность поглощения жидкости (кроме воды) и газов – в состоянии поглотить около 900 раз больше своего собственного веса.
Это делает его полезным в применении очистки воды от нефти или масла.
Опубликовано: Марат Беглов
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Храмова Оксана
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