Разработанная учеными из Китая, разновидность графена настолько легкая, что может спокойно удержаться на цветке

Необычные свойства связаны с его структурой и химическим строением, напоминающим губку.

Таким образом, материал достигает плотности на уровне 0,16 миллиграмм на куб. см, что составляет двукратную плотность водорода – самого простого из известных химических элементов.

В чистом виде вещество представляет двумерный слой, состоящий из чистых атомов углерода, образующих структуру, похожую на соты.

Это также самый тонкий материал, который когда-либо был получен. Чтобы получить графен толщиной в 1 миллиметр, необходимо положить друг на друга около 3 миллионов таких листов!

Благодаря уникальной конструкции материал легкий и крепкий. Почти в 200 раз прочнее, чем сталь!

Один квадратный метр весит 0,77 миллиграмм и может выдержать вес взрослого кота, примерно 4 килограмма. Листа толщиной в полиэтиленовый пакет достаточно для поддержания слона.

Помимо прочности, графен имеет еще одну полезную особенность – гибкость.

Он может быть растянут до 20% от своего объема, без потерь качества и структуры материала. Проводимость тока гораздо лучше, чем у меди.

Имеет удивительную способность поглощения жидкости (кроме воды) и газов – в состоянии поглотить около 900 раз больше своего собственного веса.

Это делает его полезным в применении очистки воды от нефти или масла.