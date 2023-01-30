Футуристичный мотоцикл с двигателем от самолета

Проект необычного мотоцикла был разработан бывшим пилотом Формулы-1 бразильцем Тарсу Маркис. Особенным является двигатель Rolls-Royce 60-х годов прошлого столетия, который устанавливали на самолетах.

Это V6 с мощностью в 300 л.с. развивает скорость до 300 км/ч. Но скорость здесь не главное - работа мотора выдает несравненные авиа звуки.

Помимо необычного двигателя, дизайн двухколесного монстра интересен его колесами. Кажется, что все противоречит здравому смыслу производства байков.

Колеса имеют радиус в 36 дюймов, представляющих собой безспицевый обод обтянутый небольшим слоем резины с внешней стороны.

Трудно себе представить, как подвеска в этом мотоцикле работает, если она всего в нескольких сантиметрах находится над землей.

Это детище имеет название ТМС Dumont в честь Альберто Сантос-Дюмона, которого бразильцы считают пионером авиации. Единственный недостаток изобретения - его маневренность, в данном случае про неё стоит забыть.