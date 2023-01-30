Самая крупная ГЭС, повлиявшая на вращение Земли

Гидроэлектростанция под названием "Три ущелья" является крупнейшей плотиной в мире. Она построена на реке Янцзы в центральной провинции Хубэй (Китай) между тремя ущельями, отсюда и название.

Впервые о ней заговорил президент Китая Сунь Ятсен еще в 1919 году.

В связи с нестабильными положениями в республике только в 1992 году был утвержден проект строительства дамбы.

В состав ГЭС входит 32 комплекта турбин, каждая мощностью 700 МВТ и весом 400 тонн.

Общая мощность составляет 22400 МВт. "Три ущелья" состоит из 5 ступеней и является крупнейшим проектом на планете.

В результате строительства дамбы образовался водоем, имеющий более 630 км в длину, глубиной до 175 метров и площадью 1045 квадратных километров.

Для защиты третьей по длине реки мира - Янцзы, длина которой составляет более 6,3 тыс. километров, необходима была добыча 102,6 миллиона кубометров земли и камней, использовано 26,43 млн. кубометров бетона и 463 тыс. тонн стали!

С момента начала строительства в 1994 году было переселено более 1,5 миллиона человек из 140 городов и свыше 1600 окрестных деревень!

Плотина не только дает электроэнергию и предотвращает наводнения, но и дает преимущества для фермеров, поставляя воду из бассейна этой дамбы более, чем на 20% сельхозугодий в Китае. Другими преимуществами - снижение добычи угля, пятикратный рост торговли в районе бассейна и 35-37% снижение стоимости поездки (в пять раз увеличилось число курсирующих судов).

Есть и негативные стороны. Воздействие на окружающую среду, в частности, в аспекте видов рыб, которых здесь более 300 видов, не имеющих возможности проникновения через дамбу.

Вымирание множества видов флоры и фауны. Еще одним негативным последствием создания плотины является факт затопления 1300 археологических памятников, которые были потеряны навсегда во время затопления водой.

По словам специалистов из НАСА "Три ущелья" повлияла на вращение Земли. Ученые утверждают, что большое смещение массы вызвало удлинение дня на 0,06 микросекунд, а также произошло смещение оси планеты на 2 сантиметра.

Другие ученые утверждают, что в результате испарения воды над провинцией Хубэй начали возникать облака, блокирующие солнечные лучи, а, следовательно, и в районе плотины упала средняя температура на 0,67 градуса Цельсия.