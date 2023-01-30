Заброшенный особняк Пабло Эскобара
Его персонаж - источник фильмов и книг. На пике "карьеры" ему принадлежало до 80% мирового производства кокаина.
Состояние Пабло на конец 1980 годов составляло более $30 млрд.
Не многие знают, что есть особняк, который можно увидеть.
Он находится на острове La Isla Grande в Карибском море. Это остров с жителями около 800 человек, живущими за счет сельского хозяйства и рыболовства.
Здесь нет электричества, водопровода и канализации.
Несмотря на отсутствие удобств Эскобару это не помешало построить эксклюзивный дом. В настоящее момент доступ в резиденцию закрыт.
Красивый дворец находится на самом берегу, а за ним тропический лес.
В прошлом было местом вечеринок. На закрытой территории расположены гостевые домики, большой бассейн и вертолетная площадка.
Резиденция могла принять 300 гостей.
В ванной комнате установлены золотые душевые. В данное время имущество принадлежит государству.
Попасть на остров можно на лодке.
На карте дом никак не обозначен.
Придется спрашивать у местного населения или искать на спутниковых снимках.
Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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