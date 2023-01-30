Заброшенный особняк Пабло Эскобара

Его персонаж - источник фильмов и книг. На пике "карьеры" ему принадлежало до 80% мирового производства кокаина.

Состояние Пабло на конец 1980 годов составляло более $30 млрд.

Не многие знают, что есть особняк, который можно увидеть.

Он находится на острове La Isla Grande в Карибском море. Это остров с жителями около 800 человек, живущими за счет сельского хозяйства и рыболовства.

Здесь нет электричества, водопровода и канализации.

Несмотря на отсутствие удобств Эскобару это не помешало построить эксклюзивный дом. В настоящее момент доступ в резиденцию закрыт.

Красивый дворец находится на самом берегу, а за ним тропический лес.

В прошлом было местом вечеринок. На закрытой территории расположены гостевые домики, большой бассейн и вертолетная площадка.

Резиденция могла принять 300 гостей.

В ванной комнате установлены золотые душевые. В данное время имущество принадлежит государству.

Попасть на остров можно на лодке.

На карте дом никак не обозначен.

Придется спрашивать у местного населения или искать на спутниковых снимках.