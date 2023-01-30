The American Conservative: Белый дом намеренно втягивает США в ядерную войну с Россией
По мнению обозреателя издания The American Conservative, правительство Америки вводит своих граждан в заблуждение касательно происходящего на Украине и сознательно подводит страну к ядерной войне с Россией.
Род Дреер, американский обозреватель, выступил с обвинением властей США в преднамеренном замалчивании существующей проблемы.
По его мнению, простые граждане Америки не осмысливают до конца, куда их хотят втянуть.
"Они невежественны, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?"
Автор статьи уверен, что военный конфликт приблизился к своему пику, к критическому моменту столкновения двух ядерных держав.
Де-факто страны НАТО уже позиционируют себя как сторону, противостоящую России. Это подтверждают регулярные поставки все более мощного вооружения.
В заключении Род Дреер подчеркнул: политику Джо Байдена в отношении украино-российского конфликта можно сравнить с военной кампанией Америки во Вьетнаме.
Обозреватель считает, что такая стратегия - это полное безрассудство.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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