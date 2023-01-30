Проект в $1 млрд или перемещение целого города
Все не спроста, населенный пункт находится на залежах железной руды. Работы добычи ископаемых уже ведутся, вследствие чего городу угрожает опасность - может провалиться под землю.
Город называется Кируна, самый северный в Швеции населением 20 тысяч человек.
Основан в 19 веке, с момента добычи железа. В тех шахтах запасы руды закончились примерно 15 лет назад. А новые месторождения расположены под Кируной, в самом центре.
Если все будет идти без заминок, то к 2035 году добыча ископаемых пойдет в полную силу.
Сама Kiruna переместиться на 3 километра и по времени займет примерно 25-30 лет. По обещаниям, все старинные строения останутся в первозданном виде.
Одну часть построек разберут и восстановят на новом месте, а другую перевезут на специальных платформах.
В работе задействуют 6000 рабочих.
Конечно это огромные затраты, но по подсчетам государства проект окупится сполна.
Из-за разработок шахт, на многих зданиях появляются трещины, опоры электропередач проваливаются в грунт.
По факту, жители смогут выбрать где будет стоять их дом в будущем. Вот такие грандиозные планы задумали шведы. Посмотрим, что получится.
Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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