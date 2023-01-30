Шольц потерял самообладание, отвечая на вопрос о предоставлении военной помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц вышел из себя после того, как ему задали вопрос об оказании военной помощи Украине.
Курьезный случай произошел в ходе визита немецкого канцлера Шольца в Чили. Руководитель Германии в резкой форме прокомментировал журналистам заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила, что Украине будут поставлены боевые самолеты из Германии.
Как подчеркнул Шольц, заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.
По словам немецкого канцлера, в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании.
В целом руководитель Германии был явно выведен из себя и крайне недоволен вопросом, а также его постановкой.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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