Шольц потерял самообладание, отвечая на вопрос о предоставлении военной помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц вышел из себя после того, как ему задали вопрос об оказании военной помощи Украине.

Курьезный случай произошел в ходе визита немецкого канцлера Шольца в Чили. Руководитель Германии в резкой форме прокомментировал журналистам заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила, что Украине будут поставлены боевые самолеты из Германии.

Как подчеркнул Шольц, заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.

По словам немецкого канцлера, в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании.

В целом руководитель Германии был явно выведен из себя и крайне недоволен вопросом, а также его постановкой.