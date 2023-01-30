Песков назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не угрожал ракетным ударом в разговоре с Борисом Джонсоном.

Как передает РБК, отвечая на вопрос представителей прессы, Дмитрий Песков опроверг высказывания бывшего премьера Великобритании, в котором он сообщил, что накануне начала СВО в телефонном разговоре российский президент пригрозил ему возможным ракетным ударом.

Пресс-секретарь сказал, что это «сознательная или несознательная ложь» со стороны бывшего премьер-министра.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь шла о том, что, если Украина вступит в НАТО, то там возможно размещение ядерного вооружения, что представляет угрозу для РФ. Это может означать, что «любая ракета за считанные минуты долетит до Москвы», сказал Песков. Именно это имел в виду российский лидер в беседе с Джонсоном.