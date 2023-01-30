Песков назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не угрожал ракетным ударом в разговоре с Борисом Джонсоном.
Как передает РБК, отвечая на вопрос представителей прессы, Дмитрий Песков опроверг высказывания бывшего премьера Великобритании, в котором он сообщил, что накануне начала СВО в телефонном разговоре российский президент пригрозил ему возможным ракетным ударом.
Пресс-секретарь сказал, что это «сознательная или несознательная ложь» со стороны бывшего премьер-министра.
Представитель Кремля подчеркнул, что речь шла о том, что, если Украина вступит в НАТО, то там возможно размещение ядерного вооружения, что представляет угрозу для РФ. Это может означать, что «любая ракета за считанные минуты долетит до Москвы», сказал Песков. Именно это имел в виду российский лидер в беседе с Джонсоном.
Опубликовано: Наталья Замечалова
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-