7 мифов о самолетах, в которые люди до сих пор верят

На самом деле эти опасения находятся лишь у нас в головах. Предлагаем 7 мифов, узнав правду про которые вы перестанете бояться.

Запас топлива только на рейс.

Многие считают, что самолет заправляют горючим только на один полет.

Если по каким-либо причинам рейс будет продолжен, то топлива не хватит и железная птица упадет.

Конечно это не так. Горючее всегда заливают по полной на всякий непредвиденный случай - плохие метеоусловия или задержка в приземлении.

Животное замерзнет в багажном отделении.

Люди думают, что это отделение никак не обогревается. Когда мы набираем высоту температура воздуха за бортом достигает -60 градусов Цельсия.

Мы получаем багаж, и часто он бывает холодным. Но давайте развеем миф. Если перевозиться животное, то включается обогрев. Вообще температура находится не ниже 0.

Для перевозимого животного можно отрегулировать до 20 градусов.

Самолет наматывает круги перед посадкой - значит поломка.

Крылатая машина не может остановиться, зависнув в воздухе. Для этого ему все время приходится быть в движении.

А долгое приземление не означает неисправность. Просто пилоты ожидают, когда диспетчер выделит полосу для посадки. Это случается когда в аэропорту очередь из-за нарушения графика.

Вполне нормальные вещи, тем более если аэропорт принимает большое количество воздушных машин. В целях безопасности нельзя сразу посадить несколько самолетов. Вследствие чего приходиться ждать.

Птица попала в двигатель - мы разобьемся.

Один из самых популярных мифов среди пассажиров. Все гораздо проще. Пернатые гибнут каждый день, попадая в двигатель - это обычные случаи.

В аэропортах решают эту проблему - отгоняют птиц. Одна птица не значит авария. Даже если двигатель выйдет из строя, есть второй. На одном самолет может продолжить полет.

Гроза и молния - катастрофа.

Множество людей предполагают, что если молния попадет в корпус самолета, то неминуемо произойдет авиакатастрофа.

Думают что нужно полететь другим маршрутом дабы избежать бури или турбулентности. Да, если есть такая возможность, то пилоты немного отклонятся от курса.

Конструкция воздушной машины рассчитана на попадание молнии. Это не приведет к повреждениям.

Вывалится иллюминатор - все погибнут.

Шансы на падение самолета из-за сломанного окна крайне малы. Не стоит беспокоиться по этому поводу. Окно состоит из трех слоев. Даже если один сломается, другие два выдержат.

При разгерметизации пассажира не высосет наружу, он просто не пролезет целиком в иллюминатор.

Опять же здесь присутствует грамотная проектировка воздушного судна, которая не позволит нанести крупный ущерб судну и путешествующим.

Самое опасное место впереди.

Этот миф говорит, что лучше брать место сзади.

Между тем в самолете нет ни единого места, которое даст 100% гарантию вашей безопасности при катастрофе.

Не забывайте: самолет самый безопасный вид транспорта.