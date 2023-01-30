Уникальный человек, который в своей жизни был и карликом, и гигантом.

Современный мир трудно чем удивить. Но события произошедшие в начале 20 века с Адамом Райнером до сих пор удивляют. Это уникальный человек, который за свою жизнь успел побыть карликом и гигантом.

Адам Райнер появился на свет в 1899 году в городе Грац, Австрия. Рос и развивался обычным ребенком. Все началось с полового созревания.

Во время Первой мировой войны он должен был пойти на фронт, но комиссия постановила, что юноша слишком мал и слаб.

Рост на тот момент составлял всего 118 сантиметров. Доктора поставили диагноз карликовость. В этом состоянии он пробыл несколько лет. Безостановочный рост тела начался в 21 год.

Когда Адаму исполнилось 32 года его рост был уже 216 сантиметров! Такое развитие организма вызвало проблемы с позвоночником.

Для врачей он стал интересным образцом в изучении. После различных исследований они пришли к выводу, что такой стремительный рост был вызван опухолью в гипофизе.

Именно она нарушила выработку соматотропина - гормона роста.

Было решено сделать операцию по удалению опухоли, чтобы остановить прогрессивный рост.

Операцию сделали не совсем удачно. Райнер все равно продолжил расти, но медленнее.

Рост не прекращался всю жизнь, вследствие чего он был болен различными заболеваниями.

В итоге искривление позвоночника привело к параличу тела. Было потеряно зрение на правом глазу, а левое ухо перестало слышать. Остаток жизни Адам провел прикованным к постели.

Он умер в 1950 году в возрасте 51 года. На тот момент его рост составлял 235 сантиметров.

Это уникальный человек, который за всю жизнь был и карликом, и гигантом.