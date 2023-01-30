Самая глубокая скважина или как СССР добурилась до "ада"

В Мурманской области, недалеко от города Заполярный находится самая глубокая скважина - Кольская или другое название СГ-З.

В то время СССР славилась грандиозными проектами, мы хотели знать, что находиться в земных недрах.

Между нами и США была "гонка к центру Земли". Это был уникальный проект с 1970 по 1995 года. Ученым было интересно строение земной коры, так как до этого знания были только догадками.

Бурилась главная скважина, далее от неё шли ответвления, самая глубокая это СГ-З.

За много лет бурения было много трудностей. Но в итоге якобы была преодолена глубина в 14,5 км и ученые наткнулись на пустоту.

По заключениям температура достигала более 1000 градусов. Они спустили на эту глубину специальный "диктофон", который, до того как он расплавился, записал несколько секунд аудиозаписи, её прозвали "звуки ада".

Как говорили сами бурильщики, это были голоса из преисподней.

Большой резонанс эта история не получила. Люди разбирающиеся в исследованиях скважин посчитали это выдуманной историей.

На самом деле глубина Кольской скважины составляет 12262 метра и максимальная температура не более 220 градусов Цельсия.

Проект закрыли в 1995 году из-за отсутствия средств.

А на месте скважины сейчас ржавый люк, который напоминает о масштабном проекте того времени...