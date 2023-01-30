Секретный рецепт Coca-Cola, который хранился в банке SunTrust в Атланте
Он хранился в банке SunTrust в Атланте на протяжении более 85 лет был перенесен в современный сейф музея «Coca-Cola World». Все это сделано для безопасности.
На протяжении всего времени было предпринято много попыток украсть этот рецепт.
Так, например, в 2006 году один из сотрудников Coca-Cola попытался продать его конкурирующей компании Pepsi.
С того момента было принято решение более надежно оберегать тайну компании.
Очевидно в новом музее это безопаснее всего. Рецепт был изобретен в 1886 году и несмотря на некоторые изменения остается для всех загадкой.
Среди многих людей есть версия, что рецепт, который хранится в музее - это всего лишь выдумка.
На самом деле наизусть его знают только директора компании.
Также есть некий миф, что все вместе, на одном самолете, они никогда не летают, чтоб в случае крушения наша планета не осталась без всемирно-известного напитка!
Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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