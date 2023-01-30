Секретный рецепт Coca-Cola, который хранился в банке SunTrust в Атланте

Он хранился в банке SunTrust в Атланте на протяжении более 85 лет был перенесен в современный сейф музея «Coca-Cola World». Все это сделано для безопасности.

На протяжении всего времени было предпринято много попыток украсть этот рецепт.

Так, например, в 2006 году один из сотрудников Coca-Cola попытался продать его конкурирующей компании Pepsi.

С того момента было принято решение более надежно оберегать тайну компании.

Очевидно в новом музее это безопаснее всего. Рецепт был изобретен в 1886 году и несмотря на некоторые изменения остается для всех загадкой.

Среди многих людей есть версия, что рецепт, который хранится в музее - это всего лишь выдумка.

На самом деле наизусть его знают только директора компании.

Также есть некий миф, что все вместе, на одном самолете, они никогда не летают, чтоб в случае крушения наша планета не осталась без всемирно-известного напитка!