В результате теракта в пакистанской мечети погибло минимум 17 человек, более 90 ранены

НИА Новости: В Пакистане в городе Пешавар произошел взрыв в мечети. Есть жертвы: погибло не меньше 17 человек, свыше 90 получили ранения.

30 января в городе Пешавар взорвали мечеть. Убито 17 человек и более 90 ранено. Пострадавшие доставлены в местную больницу, 10 жертв находятся в тяжелом состоянии.

Медики просят граждан стать донорами крови в помощь раненым.

Предполагается, что это был теракт, который случился во время произнесения общей полуденной молитвы, когда в мечети находилось очень много посетителей.

Смертник находился в здании в первом ряду, он подорвал себя и присутствующих рядом людей. Об этом сообщается в службе безопасности Пешевара.