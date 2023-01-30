В результате теракта в пакистанской мечети погибло минимум 17 человек, более 90 ранены
НИА Новости: В Пакистане в городе Пешавар произошел взрыв в мечети. Есть жертвы: погибло не меньше 17 человек, свыше 90 получили ранения.
30 января в городе Пешавар взорвали мечеть. Убито 17 человек и более 90 ранено. Пострадавшие доставлены в местную больницу, 10 жертв находятся в тяжелом состоянии.
Медики просят граждан стать донорами крови в помощь раненым.
Предполагается, что это был теракт, который случился во время произнесения общей полуденной молитвы, когда в мечети находилось очень много посетителей.
Смертник находился в здании в первом ряду, он подорвал себя и присутствующих рядом людей. Об этом сообщается в службе безопасности Пешевара.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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