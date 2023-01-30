Ивлеева опубликовала в сети обнаженные фото, где позирует вместе с тиктокершей Саевой
2023-01-30 14:09
Ведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева разместила в соцсетях фотографии с совместной обнаженной фотосессии в Дубае с тиктокершей Диной Саевой, поразив подписчиков.
На снимках Настя Ивлеева и Дина Саева предстали в обнимку в одном из отелей Дубая.
Из одежды на девушках лишь удлиненные белые вязанные митенки и красные меховые шапки. Не забыли знаменитости про яркий макияж.
Откровенные кадры поразили интернет-пользователей, о чем сообщает издание "Starhit".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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