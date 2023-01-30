ПраймПресс: В Беларуси с 1 февраля поднимут социальные пенсии и пенсионные надбавки

Изменение бюджета прожиточного минимума повлечет перерасчеты социальный пенсий, надбавок и доплат пенсионерам старше 75 лет.

С 1 февраля 2023 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси повысится на 0,5% и установится в размере 341, 48 бел. руб.

В связи с этим увеличены будут социальные пенсии, доплаты пенсионерам старше 75 лет, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям граждан, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Доплата неработающим пенсионерам от 75 лет и старше составит 64,03 бел. руб., 80 лет и старше - 85, 37 бел. руб.

Надбавки на уход к пенсиям инвалидам первой группы возрастут до 85, 37 бел. руб., пенсионерам в возрасте от 80 лет - до 42, 69 бел. руб.

Повышаются также пенсии героям Беларуси, героям Советского Союза, героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней, инвалидам войны, военнослужащим, отбывавшим службу в составе действующей армии или участвовавшим в боевых действиях при выполнении интернационального долга.

Со следующего месяца подрастут пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80 лет.

При уходе за одним лицом будет назначено пособие в размере 341, 48 бел. руб. При уходе за двумя и более лицами полагается пособие в размере 409, 78 бел. руб.