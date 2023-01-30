Песков опроверг слова Джонсона об угрозах Путина

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не угрожал Борису Джонсону ракетным ударом, а говорил об угрозе со стороны Североатлантического альянса.

По словам Пескова, то, что сказал бывший британский премьер Борис Джонсон, — это неправда, а если говорить точнее — ложь.

Как отметил кремлевский спикер, это или сознательная ложь — и тогда, имеется большой вопрос, с какой целью премьер-министр Великобритании избрал такой вариант изложения, или это была ложь несознательная — в этом случае Джонсон попросту не понял, о чем с ним говорил ему российский президент Владимир Путин.

Тогда, как подчеркнул Песков, становится немного не по себе за собеседников президента России.

Песков заявил, что ему известно, о чем шла речь во время данного разговора Путина с Джонсоном. Пресс-секретарь российского президента отметил, что слова Джонсона — ложь.

Никаких угроз ракетными ударами не было.

Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин, по словам Пескова, отмечал, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс потенциальное размещение натовских или американских ракет у российских границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты.