Песков опроверг слова Джонсона об угрозах Путина
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не угрожал Борису Джонсону ракетным ударом, а говорил об угрозе со стороны Североатлантического альянса.
По словам Пескова, то, что сказал бывший британский премьер Борис Джонсон, — это неправда, а если говорить точнее — ложь.
Как отметил кремлевский спикер, это или сознательная ложь — и тогда, имеется большой вопрос, с какой целью премьер-министр Великобритании избрал такой вариант изложения, или это была ложь несознательная — в этом случае Джонсон попросту не понял, о чем с ним говорил ему российский президент Владимир Путин.
Тогда, как подчеркнул Песков, становится немного не по себе за собеседников президента России.
Песков заявил, что ему известно, о чем шла речь во время данного разговора Путина с Джонсоном. Пресс-секретарь российского президента отметил, что слова Джонсона — ложь.
Никаких угроз ракетными ударами не было.
Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин, по словам Пескова, отмечал, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс потенциальное размещение натовских или американских ракет у российских границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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