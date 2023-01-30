Песков назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина атаковать Лондон ракетой

Дмитрий Песков утверждает, что заявление Бориса Джонсона о поступавших ему угрозах со стороны Владимира Путина недостоверны.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что недавнее высказывание экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о поступавших ему со стороны Владимира Путина угрозах является ложью.

Накануне Джонсон сообщил, что перед началом спецоперации в Украине он беседовал с Путиным по телефону, и в какой-то момент российский президент сказал, что не хотел бы причинять боль британскому коллеге, однако в случае использования ракеты на это понадобится всего одна минута.