Ермак: Украина получает положительные сигналы относительно польских F-16
Глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина получает положительные сигналы от Польши о передаче ей многоцелевых истребителей F-16, сообщает RMF FM.
"Усилия по получению истребителей F-16 продолжаются. У нас есть положительные сигналы из Польши, которая готова передать их нам по согласованию с НАТО", - написал он в Telegram.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецки заявлял, что любые действия Польши по укреплению сил обороны Украины согласованы с партнерами по НАТО.
На пресс-конференции премьер-министра и главу Минобороны спросили, будут ли по примеру давления польского правительства на международной арене по поводу передачи танков Украине аналогичные действия в отношении истребителей F-16 и дальнобойного оружия.
"Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласовываем с нашими партнерами по НАТО, включая ввод в Украину систем ПВо Patriot, а также организацию мощного танкового соединения. Все это было давлением с нашей стороны, а также договоренностями с США", - отметил Моравецки.
Он добавил, что "как и несколько месяцев назад в контексте МИГов любые другие военно-воздушные силы будут задействованы и, возможно, переданы по согласованию со странами НАТО".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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