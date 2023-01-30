Ермак: Украина получает положительные сигналы относительно польских F-16

Глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина получает положительные сигналы от Польши о передаче ей многоцелевых истребителей F-16, сообщает RMF FM.

"Усилия по получению истребителей F-16 продолжаются. У нас есть положительные сигналы из Польши, которая готова передать их нам по согласованию с НАТО", - написал он в Telegram.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецки заявлял, что любые действия Польши по укреплению сил обороны Украины согласованы с партнерами по НАТО.

На пресс-конференции премьер-министра и главу Минобороны спросили, будут ли по примеру давления польского правительства на международной арене по поводу передачи танков Украине аналогичные действия в отношении истребителей F-16 и дальнобойного оружия.

"Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласовываем с нашими партнерами по НАТО, включая ввод в Украину систем ПВо Patriot, а также организацию мощного танкового соединения. Все это было давлением с нашей стороны, а также договоренностями с США", - отметил Моравецки.

Он добавил, что "как и несколько месяцев назад в контексте МИГов любые другие военно-воздушные силы будут задействованы и, возможно, переданы по согласованию со странами НАТО".