Песков назвал ложью слова Бориса Джонсона о словах Путина про ракетный удар
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в интервью ВВС, что незадолго до начала СВО Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом.
Борис Джонсон упомянул в интервью, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным в феврале 2022 года был очень долгим. Собеседник тогдашнего главы британского правительства вел себя по отношению к нему очень фамильярно, а также производил впечатление расслабленного.
"В какой-то момент он пригрозил и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет минуту или около того. Я думаю, что Путин, судя по очень расслабленному тону, который у него был, играл с моими попытками заставить его пойти на переговоры", — вспоминал Джонсон.
Слова Джонсона прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, то, что сказал Джонсон, неправда. Это ложь. Если это заведомая ложь, то вопрос, почему он (Джонсон — ред.) выбрал именно эту версию. Если только он не делал это по незнанию и на самом деле не понимал, о чем говорил с ним президент Путин", сказал Песков, слова которого цитирует российское информационное агентство РИА Новости.
Он пояснил, что "говоря о вызовах безопасности России, президент Путин указал, что если Украина вступит в НАТО, то можно будет разместить у наших границ американские ракеты, а значит, они смогут долететь до Москвы за считанные минуты ".
Он также заявил, что если остальная часть фильма с Джонсоном в том же духе, "на него не стоит тратить время".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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